Bat: rafforza presenza Italia con 16 linee produttive, rinnova MoU acquisto tabacco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 set - Bat ha annunciato oggi a Trieste il varo di 16 nuove linee di produzione e il rinnovo del Memorandum d'Intesa con il ministero dell'Agricoltura per l'acquisto di tabacco italiano. Due importanti novita' che confermano il grande impegno di Bat in Italia nel medio lungo periodo.

Il primo aspetto riguarda l'ampliamento del progetto 'A Better Tomorrow Innovation Hub' di Trieste che prevedera' l'aggiunta di nuove 16 linee produttive dedicate a nuove categorie di prodotto che si sommano a quelle gia' esistenti.

Il raddoppio della capacita' produttiva complessiva.

L'aumento della superficie dello stabilimento di 10mila metri quadri, arrivando a quota 30mila. L'inserimento di 150 nuove figure professionali entro il 2026.

Ma l'impegno di Bat in Italia non e' solo industriale ma ha anche importanti risvolti agricoli. Bat Italia ha infatti confermato il proprio sostegno all'economia agricola nazionale con il rinnovo del Memorandum d'Intesa con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste. L'accordo, che viene siglato a Trieste, impegna l'azienda ad acquistare fino a 15mila tonnellate di tabacco italiano per il triennio 2026-2028.

Questo investimento avra' un impatto diretto e positivo su oltre 400 piccole e medie imprese agricole e 6mila addetti in regioni chiave come Veneto, Umbria e Campania.

Con il rinnovo del Memorandum d'intesa, BAT si pone come uno dei principali player attivi nel territorio italiano, dimostrando una forte volonta' di continuare a investire in Italia per rafforzare e valorizzare il comparto, rendendolo piu' efficiente e competitivo. Come risultato dell'accordo, BAT acquistera' le varieta' Burley in Campania e il Virginia Bright in Veneto e Umbria.

