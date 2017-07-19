Banche: First Cisl, in 9 mesi altri 268 sportelli chiusi, risiko aumenta chiusure

Con Cre'dit Agricole-Bpm centinaia di filiali a rischio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ott - Nei nove mesi 2025 altri 268 sportelli bancari sono stati chiusi.

Basilicata, Marche e Veneto sono le regioni piu' colpite.

Sale a 3.419 il numero dei comuni privi di filiale: sono il 43,3% del totale. Con il risiko il ritmo delle chiusure e' destinato ad aumentare: dopo l'acquisizione di Popolare di Sondrio, Bper ha annunciato l'accorpamento di 90 sportelli, ma il conto potrebbe essere molto piu' salato se si concretizzasse l'integrazione tra le reti di Banco Bpm e Cre'dit Agricole Italia. Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna rischiano i tagli piu' pesanti. Emerge dall'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, contenuta nel XIV report. Per il segretario generale nazionale First Cisl Riccardo Colombani, 'da un'eventuale operazione Cre'dit Agricole Italia- Banco Bpm ci sara' una nuova ondata di chiusure, gravi rischi per occupazione, famiglie e imprese. I dati sulle grandi citta' dimostrano che la desertificazione bancaria non e' solo un problema delle aree interne".

