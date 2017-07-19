Welfare: nel 2024 aumenta il divario tra le regioni italiane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 nov - Il Welfare Italia Index 2025 'fotografa' la capacita' di risposta del sistema di welfare nelle regioni sulla base di indicatori di performance. La classifica di quest'anno vede al primo posto la Provincia Autonomia di Trento che sorpassa quella di Bolzano. Dal lato opposto della classifica ci sono Campania, Basilicata e Calabria. Il gap tra la migliore regione del Centro-Sud, l'Abruzzo (14esima) rispetto alla Regione prima in classifica a livello nazionale e' pari a 18,6 punti in aumento rispetto all'edizione dell'indice dello scorso anno.

Nel confronto anno su anno emerge che l'Emilia-Romagna perde due posizioni, mentre il Veneto ne guadagna due. Positivo il miglioramento della Toscana, si legge nel rapporto, mentre e' piu' critica la variazione del Lazio (-5 punti). L'indice considera indicatori di spesa e indicatori strutturali per tutte le regioni italiane e le due Province autonome.

