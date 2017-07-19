Trentino Alto Adige: Calderoli, ok in commissione a riforma statuto

9 marzo in aula per terza lettura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - Prosegue il cammino della riforma per lo Statuto del Trentino-Alto Adige, licenziato oggi dalla commissione Affari costituzionali della Camera. 'Con la riforma dello Statuto siamo giunti al terzo passaggio parlamentare, segno che i tempi vengono rispettati e gli accordi istituzionali sono solidi. Il via libera della commissione consente di portare il provvedimento in Aula alla Camera nella seduta del 9 marzo, esattamente come previsto.

Sono e resto convinto della bonta' di questa iniziativa, per tutelare e valorizzare un'autonomia storica come quella trentina e altoatesina, e continuero' a seguire la riforma sino alla definitiva approvazione'. Cosi' il ministro Calderoli, a margine della seduta.

com-Dca.

