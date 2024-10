Spazio: Urso, legge italiana indichi strada per Regolamento Ue

Adozione di un Piano Nazionale per la 'Space Economy' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - 'Nei mesi scorsi abbiamo elaborato un apposito provvedimento legislativo che per la prima volta regolamenta il settore spaziale nel nostro Paese'. Cosi' il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo la 14esima edizione International Meeting dello Iaf (International Astronautical Federation) che si svolge a Milano. 'Esso', ha aggiunto, 'contiene un insieme organico di norme coerenti con i trattati e gli accordi europei e internazionali, stabilisce la cornice di responsabilita' dei privati. Un apposito settore e' dedicato all'adozione di un Piano Nazionale per la 'Space Economy' che, attraverso una solida partnership pubblico-privato, possa facilitare una condivisione di obiettivi ma anche di rischi sottesi al loro raggiungimento.

La nostra Legge dara' all'ecosistema nazionale della 'Space Economy' una guida sicura per raggiungere i migliori obiettivi e garantire un utilizzo dell'ambiente spaziale sostenibile ed utile allo sviluppo della scienza e della tecnologia'. L'augurio del ministro e' che 'legge nazionale possa servire nella predisposizione del Regolamento europeo sullo Spazio che la Commissione Europea intende realizzare per indicare la strada comune e armonizzare le legislazioni dei singoli Stati della nostra Ue'.

