Pensioni: 62% italiani teme non bastera', 38% pensa alla complementare (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 nov - Nonostante la crescente preoccupazione per il futuro, la pianificazione finanziaria e previdenziale resta un terreno ancora poco esplorato. Il 62% degli italiani ritiene che la pensione statale non bastera' a mantenere il proprio tenore di vita, ma solo il 38% ha sottoscritto o intende sottoscrivere una forma di previdenza complementare. E' quanto emerge dalla terza edizione 2025 dell'Osservatorio "Look to the Future" della compagnia assicurativa Athora Italia, realizzata con Nomisma, che fotografa un Paese consapevole dell'insufficienza della pensione pubblica e ancora poco incline a misure alternative.

Alla base di questo scarto, spiega il report, pesa in particolare la scarsa capacita' di risparmio, dichiarata dal 43% del campione. Il 44% afferma di aver visto peggiorare la propria situazione finanziaria rispetto a due o tre anni fa e quasi uno su quattro (23%) teme un ulteriore deterioramento.

La propensione al risparmio rimane ancorata a strumenti tradizionali: il 95% degli italiani accantona denaro su conti correnti o depositi e il 73% punta sugli immobili, mentre solo il 27% possiede una polizza pensionistica e appena il 17% ha investito in una polizza vita a contenuto finanziario.

