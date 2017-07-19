Gas: Dell'Orco (Proxigas), gas essenziale e lo sara' anche in futuro (Sole24Ore) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 nov - Secondo Dell'Orco 'la crisi energetica del 2022 ha portato ad una riduzione consistente dei consumi di gas anche per effetto delle misure di contenimento imposte per far fronte alla mancanza improvvisa delle forniture russe. A quel calo sta seguendo ora un progressivo incremento dei consumi di gas che registriamo anche quest'anno. E la ragione sta nel fatto che la domanda di gas sia dentro che fuori i confini nazionali e' molto resiliente e refrattaria a quello che sta accadendo in giro per il mondo'.

