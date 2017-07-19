Emilia-Romagna: 15 mln nel 2025 per promozione Dop e Igp, nuova intesa con Anci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 15 milioni di euro nel 2025 per sostenere e promuovere le produzioni agroalimentari Dop e Igp, rafforzando la collaborazione con i Comuni attraverso un nuovo protocollo d'intesa siglato con Anci Emilia-Romagna.

L'accordo, firmato dall'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi e dal presidente di Anci Marco Panieri, punta a "valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio" e "per sostenere, in modo coordinato e capillare, la conoscenza delle produzioni tipiche e del sistema agroalimentare regionale", specifica una nota.

Il protocollo prevede campagne di comunicazione, progetti di educazione alimentare, eventi e azioni di sostegno al consumo dei prodotti di qualita' certificata, oltre alla partecipazione congiunta a fiere e iniziative promozionali.

'L'Emilia-Romagna e' la regione con il piu' alto numero di prodotti Dop e Igp d'Europa', ha dichiarato Mammi in una nota. 'Con questo accordo vogliamo rafforzare la promozione e la visibilita' di produzioni che rappresentano la nostra identita' agroalimentare', ha aggiunto.

