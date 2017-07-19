Emilia-Romagna: 15 mln nel 2025 per promozione Dop e Igp, nuova intesa con Anci -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - Le risorse regionali per il 2025 sono state finora distribuite in varie iniziative. Tra queste, spiccano i 930mila euro per fiere ed eventi in Italia e all'estero; poi i cinque milioni dai fondi Ocm vino per l'export, a cui se ne sommano altri cinque dal nuovo bando dello sviluppo rurale. Per finire, i 100mila euro per i Comuni che realizzano progetti di valorizzazione territoriale.

'Con questo protocollo rafforziamo un'alleanza concreta tra Regione e Comuni per valorizzare cio' che rappresenta l'identita' piu' autentica dell'Emilia-Romagna: la qualita' delle nostre produzioni e il legame tra cibo, cultura e territorio', ha aggiunto in una nota Panieri. 'Le amministrazioni locali sono il primo presidio di promozione e tutela delle eccellenze agroalimentari', ha aggiunto.Tra le prossime iniziative figurano la partecipazione della Regione alla Settimana della cucina italiana nel mondo a Bruxelles, agli Stati generali delle Dop e Igp previsti a Bologna il prossimo gennaio, e a fiere internazionali come Vinitaly, FoodEx Tokyo e Summer Fancy Food di New York.

