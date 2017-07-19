Ddl bilancio: Siracusano, maggiori entrate riallineamento accise a riforme fiscali
Incremento gettito dal 2026. Risorse anche a contratti Tpl (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 nov - "La previsione di equiparare, a decorrere dal primo gennaio 2026, le aliquote di accisa tra benzina e gasolio rappresenta un passo importante verso una maggiore coerenza e neutralita' del sistema tributario, con effetti positivi in termini di semplificazione e trasparenza. Tale intervento, anticipando il percorso graduale inizialmente previsto su un quinquennio, consente di generare un incremento di gettito gia' dal 2026, grazie al maggiore utilizzo del gasolio rispetto alla benzina". Cosi' nell'Aula della Camera il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, rispondendo a un'interpellanza Pd sulle risorse previste per il rinnovo dei contratti del trasporto pubblico locale.
"Contestualmente, il medesimo articolo - ha aggiunto riferendosi in particolare all'articolo 30 del Ddl bilancio - ridefinisce la destinazione delle maggiori entrate derivanti da tale equiparazione, prevedendo il loro impiego nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, istituito dal decreto legislativo n. 209 del 2023. Si tratta di una scelta che mira a rafforzare la capacita' dello Stato di sostenere l'attuazione delle riforme fiscali in corso, con benefici attesi per l'intero sistema economico". Il sottosegretario puntualizza, peraltro, che "resta comunque confermata, come previsto dal decreto interministeriale del 14 maggio 2025, la destinazione al rinnovo contrattuale del personale del trasporto pubblico locale delle risorse derivanti dalle variazioni specifiche di accisa su gasolio e benzina". Bof.
