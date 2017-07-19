Ddl bilancio: Siracusano, maggiori entrate riallineamento accise a riforme fiscali -2

'Confronto con il Parlamento per soluzioni condivise' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 nov - In particolare, ha ricordato Siracusano, "il fabbisogno per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore autoferrotranvieri e' pari a 270 milioni di euro per il 2025, 370 milioni per il 2026 e 510 milioni a regime dal 2027. In questo contesto, e' fondamentale assicurare un'attenta valutazione all'adeguatezza delle risorse disponibili, affinche' il percorso di rinnovo contrattuale possa proseguire con continuita' e con coerenza". E ha infine sottolineato: "Occorre evidenziare che l'incremento di gettito derivante dalla piena equiparazione delle accise costituisca una risorsa rilevante, capace di offrire nuovi margini di manovra per il rafforzamento di ambiti strategici di intervento pubblico, tra i quali appunto il trasporto pubblico locale".

Il sottosegretario ha infine assicurato: "Il Governo e' perfettamente consapevole dell'importanza di questo obiettivo e intende proseguire il confronto con il Parlamento per individuare, in modo condiviso, le soluzioni piu' efficaci e sostenibili, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle priorita' sociali".

Bof.

