Ddl bilancio: Cgil, da taglio Irpef benefici limitati, pagano lavoratori

E pensionati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - "Il miglioramento del quadro di finanza pubblica lo stanno pagando lavoratori dipendenti e pensionati che hanno vissuto un brutale impoverimento a causa dell'inflazione". Lo sottolinea il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari in audizione in Senato sulla Manovra. "Le perdite cumulate che, a causa del drenaggio, hanno subito i salari nell'ultimo triennio sono ben superiori ai vantaggi ottenuti con gli interventi realizzati su Irpef, decontribuzione e successiva fiscalizzazione". Secondo Ferrari, si tratta di 700 euro per un reddito con un imponibile previdenziale da 20 mila euro, circa duemila euro per un reddito da 35 mila euro e fino ad oltre tremila euro per chi ha un imponibile previdenziale da 55 mila euro; "la riduzione della seconda aliquota Irpef portera' vantaggi sopra i 28 mila euro di reddito fino a 440 euro; la detassazione al 5% degli incrementi contrattuali per i lavoratori fino a 28 mila garantira' un beneficio medio di 126 euro solo il prossimo anno.

