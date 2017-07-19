Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Cgil, da taglio Irpef benefici limitati, pagano lavoratori

            E pensionati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - "Il miglioramento del quadro di finanza pubblica lo stanno pagando lavoratori dipendenti e pensionati che hanno vissuto un brutale impoverimento a causa dell'inflazione". Lo sottolinea il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari in audizione in Senato sulla Manovra. "Le perdite cumulate che, a causa del drenaggio, hanno subito i salari nell'ultimo triennio sono ben superiori ai vantaggi ottenuti con gli interventi realizzati su Irpef, decontribuzione e successiva fiscalizzazione". Secondo Ferrari, si tratta di 700 euro per un reddito con un imponibile previdenziale da 20 mila euro, circa duemila euro per un reddito da 35 mila euro e fino ad oltre tremila euro per chi ha un imponibile previdenziale da 55 mila euro; "la riduzione della seconda aliquota Irpef portera' vantaggi sopra i 28 mila euro di reddito fino a 440 euro; la detassazione al 5% degli incrementi contrattuali per i lavoratori fino a 28 mila garantira' un beneficio medio di 126 euro solo il prossimo anno.

            bab

            (RADIOCOR) 04-11-25 09:43:59 (0227) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.