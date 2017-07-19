Dati
            Notizie Radiocor

            Cultura: Torino, per dossier capitale cultura Ue 2033 punta su "effetto sorpresa"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 nov - Procede la preparazione del dossier per candidare Torino a capitale europa della cultura per il 2033: 'Stiamo lavorando per individuare la sfida del nostro dossier. La domanda e': cosa puo' fare Torino per l'Europa e cosa puo' fare l'Europa per Torino?', ha detto Agostino Riitano, direttore della candidatura del capoluogo piemontese dal palco degli Stati generali della Cultura del Sole24Ore. 'Per vincere dobbiamo avere una visione che nessuno si aspetta. Un effetto sorpresa - ha aggiunto -. Tra il 2026 e il 2027 ci aspettiamo l'avviso pubblico del ministero della cultura'.

