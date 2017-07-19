Credito: Affide chiude 2025 con 400 mln prestiti su pegno e 46 mln vendite in asta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Sul fronte aste, l'azienda lavora da un anno in modalita' del tutto online e nel 2025 ha organizzato oltre 350 aste, con piu' di 50mila preziosi venduti. Le vendite hanno superato i 46 milioni di euro, con un'aggiudicazione media di circa 1.350 euro a lotto. Oltre 9.000 sono i clienti iscritti su MyAffide, il portale dedicato, e circa un acquirente su cinque ha meno di 40 anni. Orologi, anelli, collane e bracciali sono le categorie piu' vendute dell'anno. Resta elevata la ricerca di regali con budget di solito inferiore ai 1.000 euro, segnale di un mercato che non e' riservato solo agli high spender. Si rafforza inoltre un filone di clienti che cercano pietre sciolte o gioielli da smontare per realizzare montature su misura. Tra gli orologi, infine, si confermano molto ricercati modelli iconici come i Rolex GMT-Master in acciaio con ghiere particolari 'Batman', 'Pepsi' e 'Coca-Cola', il Cartier Santos e l'Omega Speedmaster Professional Moonwatch.

