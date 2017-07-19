Bollette: luce e gas, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025, erano 1.200 nel 2018

Facile.it, +12% a 826 euro conto elettricita' in Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie italiane per luce e gas? Secondo l'analisi di Facile.it, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata e' stata di 2.055 euro, solo di poco inferiore al 2024, ma ben piu' alto rispetto al 2018, quando era a meno di 1.200 euro. A pesare di piu' sulle tasche degli italiani e' la bolletta del gas che, in media, e' arrivata a 1.316 euro, mentre per quella elettrica i consumatori hanno dovuto mettere a budget appena meno di 740 euro. Guardando alla sola bolletta elettrica, la Sardegna e' la regione con il conto piu' salato. Nell'isola le famiglie hanno consumato, in media 2.751 KWh, spendendo 826 euro, il 12% in piu' rispetto alla media nazionale.

