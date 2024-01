Smartphone: Sicilia al top per riparazioni, lunedi' giorno nero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 gen - Sono gli uomini in eta' adulta i clienti piu' assidui dei centri riparazione per smartphone. Nell'anno appena trascorso il 56,8% degli utenti che si sono e' recati in un centro riparazione era maschio e uno su quattro di eta' compresa tra i 35 e 44 anni. A raccogliere i dati WeFix Lab, il booking dei centri assistenza che, ogni anno, raccoglie le statistiche relative alle richieste di intervento.

La regione dove sono state richieste il maggior numero di riparazioni nel 2023 e' stata la Sicilia, con il 13,25% del totale. A seguire, Emilia-Romagna (11,65%) e Sardegna (8,59%). I luoghi dove si sono verificati i maggiori danneggiamenti sono quelli 'bagnati', mare, piscina o lago, e, in generale, 'all'aperto' con oltre il 32% delle riparazioni, seguiti dagli incidenti in casa (22,6%), sui mezzi di trasporto (16,13%), nei luoghi di lavoro (9,7%).

'Constatiamo ormai da anni che il periodo piu' 'disgraziato' per i telefonini sia l'estate. Se sommiamo la montagna con il mare, la piscina e i laghi, abbiamo un totale di oltre il 40% delle richieste di intervento', spiega Joseph Caruso, responsabile del dipartimento statistico WeFix Lab.

I modelli di smartphone piu' riparati nel corso del 2023 sono stati quelli della Apple, con oltre il 60% delle richieste, seguiti dai Samsung (16%) e Xiaomi (8%). Le riparazioni piu' richieste hanno interessato la batteria esausta (33,5%), la sostituzione dello schermo (33%), la riparazione per danno da liquidi (6%), la fotocamera difettosa (5,5%) e la memoria piena (5%). Le cause, esclusa l'usura, la caduta accidentale per uno su quattro, familiari o bambini maldestri per uno su cinque e il tentativo di scattare foto o video per i social (14%). Con il 25,8% degli incidenti l'orario tra le 9 e le 12 si conferma il piu' sfortunato, mentre il lunedi' e' il giorno della settimana piu' 'nero'.

