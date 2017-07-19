Servizi digitali: Ue, 4 piattaforme porno vi'olano norme tutela minori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 mar - La Commissione ha inoltre rilevato in via preliminare che Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos non sono riusciti ad attuare misure efficaci per impedire ai minori di accedere ai loro servizi, non riuscendo quindi a tutelare i diritti e il benessere dei minori. Nonostante dichiarino nei loro termini di servizio che i loro servizi sono riservati agli adulti, tutte e quattro le piattaforme consentono ai minori di accedervi con un semplice clic, confermando di avere piu' di 18 anni. La Commissione ritiene che l'autodichiarazione non sia una misura efficace e considera inoltre che ulteriori misure di mitigazione, come l'oscuramento delle pagine, gli avvisi sui contenuti e le etichette "riservato agli adulti", implementate da tutte queste piattaforme, non impediscano efficacemente ai minori di accedere a contenuti dannosi. In questa fase, la Commissione ritiene che le piattaforme in questione debbano attuare misure di verifica dell'eta' che tutelino la privacy per proteggere i minori da contenuti dannosi. XVideos, Xnxx, PornHub e Stripchat hanno ora la possibilita' di esaminare i documenti contenuti nei fascicoli d'indagine della Commissione e di rispondere per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione. Le piattaforme possono adottare misure per porre rimedio alle violazioni.

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(RADIOCOR) 26-03-26 12:19:06 (0352) 5 NNNN