Eni: al fianco dei Comitati regionali Fir per il quarto Rugby Tour italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Per il quarto anno consecutivo, Eni conferma la collaborazione con i Comitati regionali della Federazione italiana rugby affiancando societa' e territori per l'Eni Rugby Tour, dedicato alla promozione del rugby e dei suoi valori educativi tra i piu' giovani. Con cinque tappe - la prima domani 26 aprile nella Capitale - l'Eni Rugby Tour attraversera' tutta la Penisola, dalla Toscana alla Sicilia passando per la Puglia e l'Emilia-Romagna, portando sul campo centinaia di giovani atleti e atleti delle categorie comprese tra l'U6 e l'U12. Un mese di festa e condivisione, con la tappa finale di Livorno il 31 maggio a suggellare un'esperienza che unisce il divertimento del gioco all'opportunita', per le giovani e i giovani praticanti, di vivere giornate dove spirito di squadra, fair-play, rispetto e socializzazione con l'avversario sono alla base del progetto, in linea con l'approccio al gioco di Fir e dei propri partner.

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