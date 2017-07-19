Swisscanto: leggera riduzione del rischio dopo il forte rimbalzo delle azioni - PAROLA AL MERCATO

di Roger Ruegg* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Dopo 52 giorni, il conflitto con l'Iran sembra entrare nella sua fase finale.

Il mercato azionario ha gia' anticipato questo sviluppo e sta trattando su nuovi massimi storici. La combinazione di volumi di acquisto elevati, euforia di breve periodo e possibili fattori di disturbo come gli effetti collaterali del boom dell'AI, lo scorso venerdi' ci ha portato a ridurre leggermente il nostro sovrappeso sull'azionario.

Sebbene il quadro complessivo resti costruttivo, grazie a un'economia solida, a utili societari robusti e a probabili ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti, nel breve periodo il mercato potrebbe risentire di eventuali notizie negative.

Cosa e' cambiato? A ridosso della scadenza del cessate il fuoco, i negoziati tra Stati Uniti e Iran continuano a essere accompagnati da tensioni mirate. Sebbene un accordo sia nell'interesse di entrambe le parti, entrambe continuano a esercitare pressioni nello Stretto di Hormuz per rafforzare la propria posizione negoziale. Tuttavia, e' ora in vigore un cessate il fuoco tra Israele e Libano. Questo indica che il nostro scenario principale - una de-escalation della situazione - si sta concretizzando, seppur con un leggero ritardo rispetto alle attese.

Nei mercati finanziari, gli indici azionari sono gia' su nuovi massimi storici e gli spread creditizi si sono significativamente ridotti. Il Nasdaq ha registrato 13 sedute consecutive di rialzo dai minimi di fine marzo. La stagione degli utili del primo trimestre e' iniziata con risultati rispettabili da parte delle banche statunitensi, anche se le reazioni dei prezzi, rispetto all'indice, sono state negative. Lo stesso e' accaduto ai titoli AI piu' performanti come ASML e TSMC.

Qual e' la nostra view? Ancora una volta emerge come i mercati guidati da fattori geopolitici abbiano 'gambe corte'. Il timing del nostro acquisto di azioni a fine marzo si e' rivelato riuscito, anche se la velocita' del recupero e' stata sorprendentemente elevata.

I timori inflazionistici, almeno negli Stati Uniti, si sono nuovamente attenuati e gli investitori si aspettano ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

Poiche' le aspettative sugli utili sono state nuovamente riviste al rialzo (+17% nel 2026 per l'MSCI World), i mercati azionari risultano oggi persino piu' convenienti nonostante i massimi storici (P/E a 19 rispetto al precedente 20,5).

Tuttavia, dopo il forte rimbalzo accompagnato da volumi di acquisto elevati, le azioni risultano tecnicamente in ipercomprato (RSI > 70). L'aumento significativo dei volumi di opzioni call segnala inoltre un clima di euforia.

Di conseguenza, riteniamo che il mercato sia diventato piu' vulnerabile a possibili notizie negative. Per questo motivo, lo scorso venerdi', abbiamo leggermente ridotto il nostro sovrappeso azionario rispetto alla liquidita'.

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(RADIOCOR) 25-04-26 15:35:08 (0369) 5 NNNN