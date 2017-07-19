Sole 24 Ore: Innovation Days, da Brescia il 28 aprile parte l'ottava edizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Giunto alla sua ottava edizione, Innovation Days, il Roadshow realizzato da Il Sole 24 Ore e Confindustria tornera' ad attraversare l'Italia per portare al centro del dibattito cio' che muove davvero l'economia dei territori: le imprese, le persone, le idee. Tappa dopo tappa, il format dara' voce all'imprenditoria locale, raccontando con sguardo concreto le traiettorie di trasformazione e le sfide competitive che definiscono il volto produttivo del Paese.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 sara' l'innovazione - intesa non come parola d'ordine, ma come pratica quotidiana - letta anche alla luce delle ricadute della crisi nel Golfo Persico sui costi dell'energia e sulla tenuta delle imprese italiane. Accanto a questi temi, troveranno spazio il capitale umano, l'internazionalizzazione e gli strumenti, pubblici e privati, a sostegno della crescita.

In ogni appuntamento verranno messi a fuoco punti di forza e criticita' del tessuto produttivo locale, con contributi operativi su crescita, innovazione e sviluppo sui mercati esteri. A chiudere ogni tappa, come da tradizione, un momento di networking che riunira' relatori, partner e pubblico in sala.

Il roadshow prevede almeno sei appuntamenti con pubblico in presenza, moderati dai giornalisti de Il Sole 24 Ore.

La prima tappa e' in programma a Brescia, nella Sala Conferenze Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta presso la sede di Confindustria Brescia, martedi' 28 aprile, a partire dalle ore 10:00. La moderazione sara' affidata a Filomena Greco e Carlo Festa de Il Sole 24 Ore e a Erminio Bissolotti del Giornale di Brescia.

La mattinata si aprira' alle 10.00 con l'apertura dei lavori affidata a Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, a Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE, a Paolo Streparava, Presidente Confindustria Brescia e CEO Gruppo Streparava, e a Andrea Poli, Assessore con delega alle Attivita' Produttive del Comune di Brescia.

Alle 10.20 spazio a IL MARKET WATCH REGIONALE con l'intervento di Raffaele Zingone, Condirettore Generale di Banca Ifis.

A seguire, alle 10.30, il FOCUS LOMBARDIA dedicato a Le Zone di Innovazione e Sviluppo e alla sfida strategica dei costi dell'energia: ne discuteranno Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, e Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia e Presidente Feralpi Group, in conversazione con Filomena Greco, giornalista del Sole 24 Ore.

Alle 10.50 l'attenzione si spostera' su formazione e competenze, con l'intervento 'Dalla gestione dell'emergenza alla costruzione del futuro: il valore della formazione nella sfida dell'innovazione e della competitivita'', a cura di Riccardo Di Stefano, Delegato Confindustria per l'Education e l'Open Innovation.

Dalle 11.00 si entrera' nel vivo con la tavola rotonda 'Dai bulloni ai dati: l'innovazione che trasforma e rilancia il Made in Italy'. Ne discuteranno Mario Bonomi, General Manager Bonomi Group e VicePresidente Confindustria Brescia Innovazione e Sviluppo Digital, Nicola Di Giusto, Chief of Sales & Marketing Officer Vianova, Luigi Wilmo Franceschetti, Presidente Saccheria F.lli Franceschetti, GammaDonna, e Riccardo Pavanato, Partner & Ceo Auxiell group.

Alle 11.45 un focus sul rapporto tra competenze manageriali e innovazione con l'intervista 'Manager e tecnologia: una complementarita' strategica per la competitivita'' a Francesca Mazzolari, Direttrice Generale 4.Manager.

Alle 11.55 si parlera' di strumenti organizzativi per accelerare il cambiamento con l'intervista 'Il temporary management come leva dell'innovazione' a Marco Zampieri, Founder & CEO Manager a Tempo.

Alle 12.05 il FOCUS FINANCE entrera' nel merito di 'Gli strumenti pubblici e privati a sostegno delle imprese' con Alfonso Fanelli, Responsabile Finanza Strutturata di Banca Ifis, Gianluca Grasso, Responsabile Relazioni Imprese Lombardia CDP, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, e Deborah Setola, Partner Arkios Italy M&A, in conversazione con Carlo Festa, Giornalista del Sole 24 Ore.

Alle 12.45 il FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE affrontera' 'L'attrattivita' del territorio per le imprese estere' con gli interventi di Beatrice Castellini, Communication & Sustainability Manager Castellini SpA, Mauro Frantellizzi, Direttore Export Lactalis Italia, e Barbara Ulcelli, Presidente IMG Macchine e Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia, in conversazione con Filomena Greco, Giornalista Il Sole 24 Ore.

Alle 13.05 chiudera' il ciclo di contenuti l'intervista 'Le Pmi e lo scenario internazionale' a Andrea Bricchi, Ceo Brian and partners, in conversazione con Erminio Bissolotti, giornalista del Giornale di Brescia.

La mattinata si concludera' alle 13.15 con la chiusura dei lavori e il momento di Business Networking Light Lunch.

Per partecipare all'evento e iscriversi e' possibile consultare il sito dedicato. Il roadshow proseguira' poi con le successive tappe di Innovation Days 2026: Veneto (16 giugno), Toscana (22 settembre), Puglia (22 ottobre), Emilia-Romagna (12 novembre) e Lazio (3 dicembre).

Informazioni e iscrizioni: https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2026-lombardia/ Innovation Days Lombardia e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Brescia, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 Ore Network e con il patrocinio di Associazione GammaDonna.

MAIN PARTNER dell'evento e' Banca Ifis, PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. OFFICIAL PARTNER sono Audi, Ayvens e Manager a Tempo, mentre LOCAL PARTNER sono auxiell group e Vianova.

MEDIA PARTNER di questo appuntamento e' Il Giornale di Brescia.

Le tappe di Innovation Days 2026: LOMBARDIA - 28 APRILE; VENETO- 16 GIUGNO; TOSCANA - 22 SETTEMBRE; PUGLIA - 22 OTTOBRE; EMILIA-ROMAGNA - 12 NOVEMBRE; LAZIO - 3 DICEMBRE.

Red

(RADIOCOR) 25-04-26 16:22:42 (0380) 5 NNNN