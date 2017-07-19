Lusso: player della comunicazione The Indipendents vuole cedere quote per 1 mld$ (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - The Independents, uno dei principali player specializzato in marketing e comunicazione per brand di lusso, sta trattando con i propri investitori per vendere una quota della societa' per oltre 1 miliardo di dollari. Secondo quanto riferisce il Financial Times, citando alcune fonti, il gruppo con sede a Parigi - che annovera tra i propri clienti Celine, Lvmh, Saint Laurent e Cartier - ha incaricato la banca d'investimenti statunitense LionTree di valutare le opzioni disponibili. Tra queste, c'e' la cessione di una quota della societa' per attirare nuovi investitori, nonostante la crisi del mercato di fascia alta. Secondo il Ft, The Independents - che lo scorso anno ha raggiunto un giro d'affari di 600 milioni di sterline - ha sondato alcuni candidati papabili per l'acquisto di partecipazioni per verificare il loro interesse in una quota di maggioranza valutata a oltre 1 miliardo di dollari. L'azienda - che gestisce oltre 20 agenzie creative, tra cui l'italiana Karla Otto - e' di proprieta' di Isabelle Chouvet, del Banijay Group del magnate francese dei media Stephane Courbit e della societa' di private equity TowerBrook. Secondo fonti vicine alla vicenda, Banijay ha la possibilita' di convertire la propria partecipazione di minoranza in una quota di controllo dell'azienda e ha tempo fino a giugno per decidere se esercitare tale opzione. Nelle trattative, sarebbe coinvolto anche RedBird IMI, il gruppo di investimento che quest'anno ha fuso la propria divisione televisiva All3Media con la societa' parigina Banijay Entertainment.

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(RADIOCOR) 25-04-26 15:39:44 (0372) 5 NNNN