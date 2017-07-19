Eni: al fianco dei Comitati regionali Fir per il quarto Rugby Tour italiano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Siamo entusiasti di poter ospitare la prima tappa dell'Eni Rugby Tour a Roma, rinnovando grazie alla collaborazione con Eni un percorso fatto di divertimento, socialita' e tanto divertimento per i piu' giovani tra i nostri partecipanti al gioco. L'Eni Rugby Tour e' evoluto, negli anni, diventando un momento di partecipazione che i club dei nostri territori attendono con entusiasmo, un'occasione per concludere le proprie stagioni insieme, all'insegna della socialita' e della condivisione, nel piu' puro spirito del rugby e in linea con la visione di Fir che mette partecipazione e fair-play al cuore dell'esperienza di ragazze e ragazzi', ha dichiarato Maurizio Amedei, presidente del Comitato regionale Lazio della Fir, che dara' il via all'Eni Rugby Tour con la tappa di Roma organizzata dal Villa Pamphili Rugby, presso lo stadio del Corviale. Come specificato in una nota, per Eni il supporto al tour riflette l'importanza che la compagnia energetica attribuisce allo sport, contribuendo a creare forti legami tra le persone di piu' territori, e promuovendo valori fondamentali, come il rispetto per il prossimo e per l'ambiente. Per Eni lo sport costituisce un veicolo per collegare lo spirito di squadra ai valori fondamentali per l'azienda, come il rispetto della salute personale, l'integrazione sociale e il senso di appartenenza, valori su cui si basa l'Eni Rugby Tour.

Le tappe 2026 sono: 26 aprile a Roma, 8 maggio a Brindisi, 23 maggio a Gela/Caltanissetta, 24 maggio a Ravenna e 31 maggio a Livorno.

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