Sanita': Schillaci, da Governo no tagli e no privatizzazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 5 apr - 'La salute con questo Governo e' diventata una priorita', dopo anni di tagli: solo durante la pandemia ci si e' accorti che se non si investe in salute si mette a rischio la tenuta economica e sociale dell'Italia. Noi questa consapevolezza l'abbiamo e lo abbiamo dimostrato con le prime due finanziarie aumentando le risorse per il Ssn che ha raggiunto le cifre piu' alte in assoluto'. Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenuto alla Camera al convegno di Forza Italia 'La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanita''. 'A chi sostiene che avremmo tagliato i fondi della sanita' - ha aggiunto - ricordo che non e' cosi': con l'ultima legge di bilancio ci sono 3 mld in piu' per il 2024, 4 mld in piu' per il 2025 e 4,2 mld per il 2026. Non ci sono incrementi di questa portata nelle finanziarie dei governi di qualche anno fa quando si dava molto di meno, tranne nel periodo pandemico al Fondo sanitario. Questo lo ha ribadito chiaramente anche ieri in televisione la premier Giorgia Meloni. Dire quindi che stiamo facendo dei tagli e' falso', ha chiosato il ministro. 'Ogni tanto ascoltiamo assurde accuse di privatizzazione della sanita' - ha poi aggiunto - ma la vera subdola privatizzazione e' quella fatta dai governi che hanno spalancato le porte alle cooperative e ai gettonisti. Nessuno prima di noi si e' occupato che tutto questo portasse alla fuga dal servizio sanitario pubblico ne' che il medico che lavora a cottimo guadagna il triplo di chi ogni giorno si dedica ai pazienti in ospedale e non solo a chiamata'.

