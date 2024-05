Bcc Roma: utile '23 cresce a 95,4 milioni, ok soci a bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Utile netto in crescita a 95,4 milioni per Bcc Roma nel 2023 con impieghi in crescita dell'1,5% a 10,2 miliardi. I risultati della piu' grande banca di credito cooperativo italiana, aderente al gruppo Iccrea, sono stati approvati oggi dall'assemblea dei soci che ha dato anche il via libera fusione con la Cassa rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino. Bcc Roma ha registrato lo scorso anno un incremento della redditivita' con un roe dell'11,3% (5,5% nel 2022). In calo i costi: il cost/income scende al 47% (62,5% l'anno precedente).

I fondi propri a fine 2023 hanno raggiunto l'ammontare di 940 milioni. Il Cet1 della banca e' al 19,3%, superiore ai requisiti prudenziali richiesti. Migliora anche la qualita' del credito della banca presieduta da Maurizio Longhi: l'npl ratio netto e' sceso allo 0,3% dall'1,2% del 2022 con la copertura delle sofferenze che e' salita dal 92,4% al 99,5 per cento. Bcc Roma ha 182 sportelli che dopo la fusione con la piccola consorella laziale saliranno a quasi 200 tra le regioni del Centro di insediamento storico e il Veneto dove e' sbarcata, spinta dalle esigenze di un salvataggio di una banca del sistema, alcuni anni fa.

Ggz

(RADIOCOR) 05-05-24 13:00:58 (0274) 5 NNNN