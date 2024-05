Nuveen: quali opportunita' sui bond con una politica monetaria incerta - PAROLA AL MERCATO

di Saira Malik * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Gli utili delle big tech superano il test. La stagione degli utili del primo trimestre per le societa' dell'S&P 500 sta entrando nel vivo e la scorsa settimana ci sono state buone notizie per alcune delle big tech che fanno parte delle "Magnifiche Sette". Queste notizie hanno contribuito a un rialzo dei titoli dopo il recente crollo che ha visto l'indice S&P 500 scendere di oltre il 5% nelle prime tre settimane di aprile. Per il futuro, gli analisti sono per lo piu' costruttivi, con previsioni di crescita degli utili per azione (EPS) del 3,5% per il primo trimestre, secondo le stime di FactSet al 26 aprile. Per tutto il 2024, gli analisti prevedono una crescita degli EPS dell'S&P 500 pari al 10,8%, che salira' al 13,9% nel 2025.

Piu' certezze dagli utili, meno dalla politica monetaria. I recenti dati macroeconomici e la retorica cauta della banca centrale hanno segnalato la necessita' di ritardare i tagli dei tassi, una tendenza che si e' rafforzata venerdi'.

L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) - la cui versione core rappresenta l'indicatore preferito della Fed per misurare l'inflazione - si e' attestato marginalmente al di sopra delle stime per marzo, al 2,8% su base annua. La lettura del PCE non e' stata cosi' negativa come temevano i mercati, ma ha compensato l'orientamento dovish dettato dal rapporto sulla crescita del PIL del primo trimestre piu' debole del previsto e dal dato del Purchasing Managers Index (PMI) degli Stati Uniti per il mese di aprile, pubblicato all'inizio della settimana. I componenti del PMI relativi al settore manifatturiero e a quello dei servizi hanno sorpreso al ribasso, toccando i minimi da diversi mesi e attestandosi in prossimita' del livello 50 che separa l'espansione dalla contrazione. La combinazione di una sorpresa al rialzo dell'inflazione e di una sorpresa al ribasso del ritmo dell'attivita' economica complica gli sforzi della Fed per arrivare al soft landing.

Le altre banche centrali potrebbero trovarsi in una situazione di stallo uguale o simile a quella della Fed, anche se la Banca del Giappone rimane un'eccezione, poiche' sta cercando di aumentare i tassi piuttosto che ridurli mentre l'economia del Paese esce da decenni di deflazione.

In generale, invece di cercare di posizionare i portafogli in base alle aspettative sui tagli dei tassi, che cambiano frequentemente, riteniamo che gli investitori con obiettivi a lungo termine possano beneficiare maggiormente di un'allocazione in asset class e segmenti di mercato piu' resistenti economicamente, che offrono vantaggi a livello di valutazioni e il potenziale per ottenere piu' liquidita'.

* CIO di Nuveen.

