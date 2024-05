Vino: promozione internazionale Vinitaly in Cina con II edizione Wine to Asia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Per quanto riguarda il programma della tre giorni, oltre agli appuntamenti b2b, il calendario registra cinque pop-up talk con i wine influencer cinesi attualmente tra i piu' accreditati e 15 masterclass, di cui due guidate dal Mw Andrea Lonardi: Italianity: remarkable uniqueness of italian wines organizzata da Ice e Grown from earth, aged in earth: clay-aged wines masterclass by Wine to Asia con gli interventi anche di Cassidy Dart Mw e Julien Boulard Mw.

I tre Mw con il Master Sommelier Lu Yang (unico in Cina con questo titolo) sono protagonisti anche del focus sui vini in anfora. Una anticipazione asiatica di Amphora Revolution, la nuova rassegna di Merano Winefestival e Vinitaly in programma a Verona, alle Gallerie Mercatali, il 7 e l'8 giugno prossimi. Dal 1 all'11 maggio Wine to Asia firma anche il cartellone del fuori salone che, per la sua seconda edizione, va in scena in quasi 60 tra wine bar, ristoranti e bistro di nove citta' con eventi e iniziative per gli appassionati cinesi.

Com-Mar

