Made in Italy: sono 780 le imprese con Marchio Storico per 93,6 mld di fatturato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - A marzo 2026 risultano 780 le imprese titolari di Marchio Storico, le quali generano un fatturato pari a 93,6 miliardi di euro.

Sono i risultati dell'elaborazione, presentata oggi al Mimit, dell'Associazione Marchi Storici d'Italia sui dati di bilancio pubblicati dalle imprese per le quali risultano disponibili informazioni economiche. La copertura informativa del dato, prosegue il rapporto, supera l'82% del totale delle imprese iscritte al Registro. All'interno di questo perimetro, le imprese riconducibili alle 4 A del Made in Italy, ovvero Agroalimentare-Vini, Automazione-Meccanica, Abbigliamento-Moda, Arredo-Casa, rappresentano l'asse portante del sistema. Contano 76,1 miliardi di euro di fatturato e rappresentano l'81,3% del totale economico rilevato. Si nota una prevalenza marcata della filiera agroalimentare (53,7 miliardi di euro). Rispetto alla precedente rilevazione (ottobre 2024 su dati economici 2023), si registra un incremento significativo della dimensione economica aggregata, legato sia all'ampliamento del perimetro delle imprese iscritte sia alla crescita dei fatturati delle aziende gia' presenti nel Registro. La distribuzione regionale evidenzia una forte concentrazione nei principali poli manifatturieri del Paese: Lombardia (49,1% del fatturato nazionale); Veneto (18,6%); Emilia-Romagna (18%).

Sim

(RADIOCOR) 15-04-26 11:54:40 (0311) 5 NNNN