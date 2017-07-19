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            Calabria: progetto Concilia investimento di oltre 7 mln per le donne

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Supportare le donne calabresi non e' solo un dovere istituzionale, ma una priorita' assoluta del nostro progetto di civilta' e crescita regionale. Vogliamo trasformare le sfide del quotidiano in opportunita' di autonomia e serenita' professionale, rispondendo con i fatti e con risorse concrete a chi chiede impegni tangibili per la parita' di genere'. Con queste parole l'assessore regionale al Welfare, Inclusione sociale e Pari opportunita', Pasqualina Straface, annuncia l'importante avanzamento del progetto 'Concilia', iniziativa cardine della programmazione regionale PR Calabria Fesr Fse+ 2021/2027.

            L'intervento mette in campo una dotazione finanziaria complessiva di 7.030.167,75 euro ripartita sulle annualita' 2025, 2026 e 2027, con l'obiettivo di abbattere strutturalmente le barriere che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione femminile al mercato del lavoro.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 17-05-26 12:12:02 (0223)PA 5 NNNN

              


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