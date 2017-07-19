Ricerca: Garr 2026 a Pisa su etica digitale, autonomia tecnologica, futuro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - All'evento parteciperanno esponenti del panorama scientifico e tecnologico nazionale e internazionale. Tra gli oltre 50 relatori figurano Edoardo Martelli (Cern), Walter Quattrociocchi (Sapienza Universita' di Roma), Adriano Fabris e Paolo Passaglia (Universita' di Pisa), Roberto Di Cosmo (Fondazione Software Heritage), Klaas Wierenga (Ge'ant), Paolo Cremonesi (Politecnico di Milano), Stefano Epifani (Fondazione per la Sostenibilita' Digitale) e Denise Amram (Scuola Superiore Sant'Anna), insieme a rappresentanti di universita', enti di ricerca e istituzioni.

Il programma, riferisce ancora il comunicato, si articola in tre giornate. La prima e' dedicata al ruolo delle infrastrutture digitali come base abilitante per la ricerca, con un focus su reti, servizi e piattaforme e una riflessione sull'autonomia digitale europea. Spazio anche alle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dell'intelligenza artificiale, con interventi su responsabilita', trasparenza e governance.

La seconda giornata e' dedicata alle nuove frontiere del quantum computing e del quantum internet, alle sfide geopolitiche dell'autonomia tecnologica e ai temi della resilienza e sostenibilita' delle infrastrutture. In programma anche una sessione su identita' digitale e federazione dei servizi.

La terza giornata affronta il tema dei dati della ricerca, con particolare attenzione alla loro gestione, condivisione e valorizzazione nel contesto della scienza aperta, e dedica uno spazio al patrimonio culturale digitale.

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(RADIOCOR) 17-05-26 11:55:29 (0213) 5 NNNN