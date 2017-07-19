Lavoro: salari +3,6% ma potere di spesa resta meno di 10 anni fa (studio)

JP Salary Outlook 2026 dell'Osservatorio JobPricing (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Dopo oltre un decennio di progressiva erosione del potere d'acquisto, il biennio 2024-2025 segna un primo segnale di inversione di tendenza per le retribuzioni. Secondo il JP Salary Outlook 2026 dell'Osservatorio JobPricing diffuso oggi, la Retribuzione Annua Lorda (RAL) media e' cresciuta del 3,6%, mentre l'inflazione si e' fermata all'1,5%. Uno scarto che ha consentito, per il secondo anno consecutivo, un recupero del potere d'acquisto degli stipendi. Il bilancio nel lungo periodo resta pero' negativo: dal 2015 la retribuzione e' aumentata complessivamente dell'15,0%,a fronte di un'inflazione del 22,6%, con una conseguente perdita di capacita' di spesa.

Anche le differenze territoriali restano marcate con una differenza tra nord e sud di quasi 4.400 euro. Lombardia, Lazio e Liguria continuano a registrare le retribuzioni piu' alte, mentre Basilicata, Calabria e Molise si trovano agli ultimi posti della classifica. Sono gli impiegati ad aver registrato l'aumento piu' consistente degli stipendi nell'ultimo anno, con una crescita del 3,8% nell'ultimo anno e del 13,1% dal 2015, il dato piu' elevato tra tutte le categorie professionali. Di contro, la qualifica dirigenziale e' rimasta sui medesimi livelli retributivi dello scorso anno come stipendio fisso, ma e' cresciuta per la quota variabile.

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(RADIOCOR) 19-03-26 14:52:35 (0504) 5 NNNN