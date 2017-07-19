Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Cgil, la manovra va cambiata, e' inadeguata e ingiusta

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - La Manovra di bilancio presentata in Parlamento "va cambiata perche' e' palesemente inadeguata, ingiusta e controproducente". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Christian Ferrari in una audizione al Parlamento sulla Manovra. Secondo la Cgil e' necessario rilanciare la domanda interna, aumentando salari e pensioni, fare una politica industriale che sostenga la transizione tecnologica, energetica ed ecologica del sistema produttivo, rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare il welfare. Occorre "restituire il fiscal drag attraverso l'indicizzazione all'inflazione"; "rinnovare tutti i contratti"; rivalutare pienamente le pensioni e bloccare l'aumento automatico dell'eta' pensionabile; "andare a prendere i soldi dove sono,profitti, extra-profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale, anche chiedendo un contributo di solidarieta' all'1% della popolazione piu' ricca, per finanziare politiche a beneficio del restante 99%" e "rinunciare a un'insostenibile corsa al riarmo".

            bab

            (RADIOCOR) 04-11-25 09:52:58 (0232) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.