Ddl bilancio: Cgil, la manovra va cambiata, e' inadeguata e ingiusta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - La Manovra di bilancio presentata in Parlamento "va cambiata perche' e' palesemente inadeguata, ingiusta e controproducente". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Christian Ferrari in una audizione al Parlamento sulla Manovra. Secondo la Cgil e' necessario rilanciare la domanda interna, aumentando salari e pensioni, fare una politica industriale che sostenga la transizione tecnologica, energetica ed ecologica del sistema produttivo, rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare il welfare. Occorre "restituire il fiscal drag attraverso l'indicizzazione all'inflazione"; "rinnovare tutti i contratti"; rivalutare pienamente le pensioni e bloccare l'aumento automatico dell'eta' pensionabile; "andare a prendere i soldi dove sono,profitti, extra-profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale, anche chiedendo un contributo di solidarieta' all'1% della popolazione piu' ricca, per finanziare politiche a beneficio del restante 99%" e "rinunciare a un'insostenibile corsa al riarmo".

