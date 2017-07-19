Iran: ferito anche il figlio di Khamenei, e' l'erede designato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - "L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, e' stato ferito ma a quanto pare e' ancora vivo". Cosi' un post su di X Amit Segal, giornalista dell'emittente israeliana Channel 12 e Ynet. Mojtaba Khamenei, il secondogenito del defunto Ali Khamenei, e' considerato il favorito ad essere scelto come nuovo leader dall'Assemblea degli Esperti. Quest'ultima, secondo quanto emerso da fonti iraniane, dovrebbe tenersi entro 24 ore.

