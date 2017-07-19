Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: ferito anche il figlio di Khamenei, e' l'erede designato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - "L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, e' stato ferito ma a quanto pare e' ancora vivo". Cosi' un post su di X Amit Segal, giornalista dell'emittente israeliana Channel 12 e Ynet. Mojtaba Khamenei, il secondogenito del defunto Ali Khamenei, e' considerato il favorito ad essere scelto come nuovo leader dall'Assemblea degli Esperti. Quest'ultima, secondo quanto emerso da fonti iraniane, dovrebbe tenersi entro 24 ore.

            Red

            (RADIOCOR) 07-03-26 19:16:25 (0456) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.