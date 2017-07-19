Abruzzo: al via domande per i rimborsi delle spese ai malati oncologici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Nello specifico, l'avviso si rivolge oltre che ai malati oncologici anche ai trapiantati o in attesa di trapianto prevedendo una compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure nell'anno 2025. Il contributo economico e' erogato su base percentuale in relazione alla tipologia di spesa e al soggetto beneficiario, persona fragile o accompagnatore, oscilla dal 50% al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo per ogni singola domanda di 2 mila euro che aumenta a 3 mila in caso di rimborso a paziente e familiare. Le domande vanno presentate esclusivamente on line sullo Sportello digitale della Regione Abruzzo.

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