Sicilia: avviso prestiti fino a 10mila euro agli studenti universitari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Prestiti a tasso zero fino a 10mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Universita' che hanno sede in Sicilia. Lo prevede il 'prestito d'onore', la misura a sostegno del diritto allo studio erogata tramite la finanziaria regionale Irfis, con una dotazione finanziaria complessiva che ammonta a sei milioni di euro, a valere sul Fondo Sicilia. 'Il diritto all'istruzione universitaria e' una priorita' per il mio governo - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - perche' vogliamo che nessun giovane siciliano rinunci all'universita' per motivi economici. Con il prestito d'onore offriamo un supporto immediato e condizioni di restituzione sostenibili nel tempo.

Investire sui giovani universitari significa investire sul futuro della nostra Regione'.

com-Dca.

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