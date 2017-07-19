Piemonte: al via da domani portale per istanze idrauliche e demaniali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Sara' attivo da domani, 27 aprile, il nuovo portale telematico della regione Piemonte dedicato alla presentazione delle istanze idrauliche e delle concessioni demaniali. Da domani la trasmissione delle domande dovra' avvenire esclusivamente tramite il nuovo canale online per le autorizzazioni idrauliche disciplinate dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523, e per le concessioni demaniali disciplinate dalla normativa regionale vigente.

"Con l'attivazione di questo portale compiamo un ulteriore passo nella direzione di una pubblica amministrazione moderna, capace di semplificare le procedure e ridurre i tempi - sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi -. Digitalizzare significa rendere piu' trasparente il rapporto con cittadini e professionisti, ma anche migliorare l'efficienza interna e garantire una gestione piu' efficace del territorio, in particolare su temi delicati come il demanio idrico e la sicurezza idraulica".

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(RADIOCOR) 26-04-26 17:38:21 (0438) 5 NNNN