Abruzzo: al via domande per i rimborsi delle spese ai malati oncologici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Fino al 22 giugno e' possibile presentare domanda per ottenere un contributo economico se all'interno del nucleo famigliare e' presente un componente affetto da patologia oncologica. E' quanto stabilisce il nuovo avviso che l'assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato quest'oggi, in coerenza con quanto stabilisce la legge regionale 24/2023. Il sostegno economico ha valore come contributo alle spese di viaggio, di vitto e di alloggio che le famiglie affrontano nella cura del malato oncologico. 'Per le famiglie abruzzesi ci sono a disposizione 200mila euro - afferma l'assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo - una dotazione che permette di soddisfare un congruo numero di beneficiari. Il nostro obiettivo e' dare certezza a quelle famiglie che si trovano ad affrontare spese ordinarie, extra sanitarie, nell'attuazione della cura. Si tratta di un contributo che non vuole avere la pretesa di far fronte a tutti i costi che annualmente le famiglie sostengono, ma quello di ridurre l'impatto che gli stessi hanno sul bilancio famigliare'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-04-26 17:22:30 (0431)SAN,PA 5 NNNN