Sicilia: avviso prestiti fino a 10mila euro agli studenti universitari -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Possono accedere al finanziamento, presentando la richiesta sulla piattaforma dell'Irfis, tutti gli studenti iscritti a corsi universitari presso atenei siciliani o che abbiano sede in Sicilia. In particolare, studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi, purche', in quest'ultimo caso, risultino in regola con i requisiti di merito, cioe' con il conseguimento di almeno il 50 per cento dei Cfu previsti per ciascun anno accademico. Richiesto anche tra i requisiti necessari un indicatore Isee non superiore a 20mila euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalita' telematica, attraverso la piattaforma dedicata, accessibile mediante Spid o Carta nazionale dei servizi, dalle ore 12 del 4 giugno alle ore 12 dell'8 settembre.
com-Dca.
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