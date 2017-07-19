Intred: connette con fibra ottica altre 70 scuole in provincia Bergamo

Con Bando Scuola 2 arriva a 585 istituti attivati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha completato l'attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in piu' di 70 scuole della provincia di Bergamo, nell'ambito delle attivita' previste dal cosiddetto Bando Scuola 2. Lo ha comunicato la societa' in una nota. Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr e attuato da Infratel Italia, il progetto e' la prosecuzione del Bando Scuola 1 e si popone di connettere oltre 1.200 istituti lombardi rimasti esclusi dal precedente Bando.

Queste attivazioni si aggiungono alle oltre 510 scuole gia' collegate nel territorio provinciale nell'ambito del Bando scuola 1. L'iniziativa per portare la banda ultralarga a piu' di 5.000 scuole in Lombardia da parte dell'operatore e' reso possibile grazie all'aggiudicazione dei Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. In particolare, il Bando Scuola 2 assegnato a Intred nel 2022 mira a estendere la banda ultralarga agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase, quella del Bando Scuola 1. L'iniziativa rientra nel piu' ampio programma di interventi previsti dal Pnrr, volto a ridurre il divario digitale e a rafforzare l'infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano.

Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

