Immobili: Ance, l'acquisto della casa e' inaccessibile nelle grandi citta'
A Milano peso del mutuo al 50% del reddito, a Roma al 36% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Romaa, 4 mar - Acquisto della casa inaccessibile per molte fasce di reddito nelle grandi citta'. 'La spesa per il mutuo supera la soglia del 30% e diventa insostenibile', sottolinea l'Ance nel corso del convegno 'Citta' da vivere' organizzato a Roma. A Milano, viene rimarcato, per le famiglie con un reddito pari a 41mila euro il peso del mutuo arriva fino al 50%. Ma le difficolta' riguardano anche i nuclei con un reddito pari a circa 59mila euro, che devono spendere il 35% di quanto guadagnano. A Roma va solo leggermente meglio. I redditi pari a 33mila euro devono spendere 'circa il 36% del proprio guadagno per pagare il mutuo'. A Torino per chi guadagna 32mila euro il mutuo pesa per il 30%, a Napoli i redditi pari a 26.700 euro devono mettere in conto una spesa del 34 per cento.
Mas.
