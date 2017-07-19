Abruzzo: risorse per 3,5 mln per viabilita' nell'area industriale Val di Sangro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - Prosegue la serie di interventi di ripristino e miglioramento della viabilita' nell'area industriale di Atessa-Paglieta a servizio delle imprese che operano nella Val di Sangro, cuore industriale dell'Abruzzo, che ospita uno dei distretti dell'automotive piu' importanti d'Europa. Ad annunciarlo il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, a proposito della ripresa degli interventi relativi al primo contratto attuativo dell'accordo quadro che prevede un impegno di 3,5 milioni di euro e la conclusione dei lavori per il prossimo novembre.

Lavori finanziati dalla Regione Abruzzo tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Il piano dei lavori, gestito dall'Arap, prevede la fresatura, la risagomatura e il rifacimento del manto d'usura e della segnaletica dei tratti di viabilita' che presentano le maggiori criticita' dovute all'usura del tempo.

com-Dca.

