Wall Street: debuttano a 5 Etf Truth Social, focus su 'Made in America'

Fondi legati al brand fintech Truth.Fi di Trump Media (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 dic - Debuttano oggi alla Borsa di New York i primi cinque Truth Social ETF, una nuova famiglia di fondi tematici legati al brand fintech Truth.Fi di proprieta' di Trump Media & Technology Group. I nuovi strumenti - dedicati a sicurezza e difesa, frontiere tecnologiche, industrie cruciali, sicurezza energetica e real estate - negli Stati repubblicani sono tutti focalizzati su societa' con forte impronta 'Made in America'. Ad annunciarlo e' stata Yorkville America, una societa' di gestione patrimoniale con sede in Florida, specializzata in prodotti di investimento che promuovono la politica "America First" del presidente Donald Trump.

Sul mercato Trump Media e' in ribasso del 2,3%.

