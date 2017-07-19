Carburanti: Salvini, voli garantiti fino a tutto maggio, nessuna emergenza -3

'Voli continuita', non potremo fermare aumenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - 'Sui collegamenti da e verso Sardegna - ha poi detto Salvini rispondendo a una interrogazione del gruppo Noi Moderati - gli operatori stanno sollecitando una revisione al rialzo delle tariffe, come altre continuita' territoriali: la Sicilia, le Marche, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia'. 'Fino ad oggi siamo riusciti a bloccare gli aumenti per i residenti ma nell'ambito dell'attuale normativa e dei vincoli europei non riusciremo ancora a lungo a sostenere le compagnie aeree che hanno necessita' di maggiori costi senza aumentare il costo dei biglietti'.

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