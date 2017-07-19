Autonomia: Calderoli, preintese condizione equilibrio finanziario e rispetto Lea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - 'Con riferimento al 'presagio' di forti differenziazioni sul territorio nazionale, gli schemi di preintesa non prevedono, a discapito delle altre Regioni, il trasferimento di risorse alle regioni richiedenti ma pongono anzi la condizione dell'equilibrio finanziario delle medesime regioni e il rispetto dei Lea.

Inoltre, essi favoriscono l'efficienza attraverso il superamento delle attuali rigidita' nella gestione della spesa sanitaria, la cui esigenza e' oggi comunemente riconosciuta. Ne e' la prova l'interesse per l'autonomia differenziata manifestato da altre tre regioni, due delle quali del Centro Italia e una del profondo Sud'. Cosi', oggi al question time della Camera, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli schemi di intesa preliminare in materia di autonomia differenziata con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

'Rispondo quindi agli interroganti - ha concluso - ribadendo che non intendo ritirare alcunche'. Cio' rappresenterebbe un insulto alle Camere, chiamate proprio ora ad adottare atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare e poi all'esame parlamentare dei disegni di legge cui le intese definitive saranno allegate'.

Dca.

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