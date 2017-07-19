Schroders: Stati Uniti, due tagli in un'economia gia' troppo surriscaldata - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - L'inflazione ha (temporaneamente) sorpreso al ribasso Lo shutdown ha costretto il Bureau of Labor Statistics a ipotizzare che molti prezzi siano rimasti invariati tra settembre e ottobre. Cio' continuera' a impattare sui dati fino alla fine del 2026, il che spiega la maggior parte del nostro ribasso delle previsioni sull'inflazione per quest'anno. Allo stesso tempo, i dazi non si sono ripercossi sui prezzi dei beni nella misura che avevamo previsto, nonostante non vi siano prove di una compressione dei margini o di un calo dei costi di importazione che potrebbero compensarli. La nostra previsione attuale prevede un CPI medio del 2,7% nel 2026, in calo rispetto al precedente 3,3%.

La Fed e' piu' cauta riguardo a un ulteriore allentamento Cio' e' in parte dovuto al fatto che i dati in arrivo hanno superato le aspettative, ma potrebbe anche essere una reazione agli attacchi dell'amministrazione nei confronti dell'istituzione. In definitiva, riteniamo che il comitato sia ancora orientato verso un ulteriore allentamento nel 2026, dato che la maggior parte dei membri del FOMC continua a considerare i tassi restrittivi. La nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed dovrebbe rafforzare questa volonta' di tagliare i tassi, soprattutto alla luce della sua opinione sul fatto che l'intelligenza artificiale rappresentera' una forza disinflazionistica significativa. Pertanto, anche se i fondamentali potrebbero giustificare un atteggiamento restrittivo, ora prevediamo che il comitato procedera' con un ulteriore allentamento di 50 punti base quest'anno.

Tagliare i tassi in un'economia surriscaldata non e' saggio.

In precedenza avevamo ipotizzato che i tassi sarebbero rimasti invariati quest'anno. Tuttavia, abbiamo aggiornato al rialzo le nostre previsioni di inflazione al 2,8% nel 2027, rispetto al precedente 2,3%. E come mostra il nostro scenario Mid-term push, c'e' il rischio che l'amministrazione decida di giocare il tutto per tutto prima delle elezioni di novembre. Cio' aggiungerebbe ulteriore carburante all'economia e aumenterebbe il rischio di un inasprimento correttivo in futuro.

*Senior US Economist, Schroders "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 28-02-26 17:22:48 (0394) 5 NNNN