            Notizie Radiocor

            Mido: al via conto alla rovescia per edizione 2026, +3,5% le pre-registrazioni -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Berton ha tenuto a ribadire a piu' riprese che Mido rappresenta la piu' grande fiera dell'occhialeria al mondo, un punto di riferimento per il settore, in cui l'Italia vanta il primato.

            Ha inoltre spiegato che la forza del nostro Paese e' rappresentata dai distretti industriali e anche dalle piccole e medie imprese, che riescono a dare valore aggiunto e competere anche con i grandi gruppi del comparto. 'Il valore aggiunto nel nostro settore, ma piu' in generale nella moda spesso viene fuori dai distretti territoriali e dalle pmi.

            C'e' spazio per tutti e non solamente per i grandi gruppi', ha dichiarato.

