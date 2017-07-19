La Financiere de l'Echiquier: comunicazione, la rivoluzione satellitare - PAROLA AL MERCATO

di Alicia Daurignac * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Stiamo vivendo una rivoluzione. Un tempo, le infrastrutture di comunicazione erano costruite sulla Terra, oggi lo sono nello Spazio. Il lancio del primo satellite attorno alla Terra risale al 1957.

Oggi, pero', stiamo entrando in una nuova dimensione con 15.000 satelliti circa in orbita. La comunicazione satellitare e' ormai uno dei principali motori di crescita dell'industria spaziale. Valutato in oltre 20 miliardi di dollari, il mercato globale delle comunicazioni satellitari dovrebbe crescere a un tasso medio annuo del 20% entro il 2034. Questa crescita esponenziale e' fonte di opportunita' per gli investitori.

Un ritmo frenetico Ricevere un segnale dalla Terra, amplificarlo e ritrasmetterlo: il ruolo dei satelliti occupa un posto centrale nelle telecomunicazioni. L'industria satellitare sta vivendo un boom strategico visto il drastico calo dei costi di lancio. Con la sua costellazione Starlink, Space X detiene oggi una posizione di leadership. Infatti, l'innovazione alla base del lanciatore Falcon 9 e il riutilizzo del suo primo stadio consentono a SpaceX di lanciare i suoi satelliti a un ritmo inedito e costi imbattibili. Nel 2025, l'azienda americana ha cosi' realizzato un numero di lanci superiore a quello di tutti gli attori dell'industria spaziale mondiale riuniti. Questo ritmo e' tra l'altro destinato ad accelerare: all'inizio di gennaio 2026 Starlink, che possiede gia' piu' di 9.000 satelliti in orbita, ha ottenuto l'autorizzazione a lanciarne altri 7.000.

La corsa e' ormai iniziata. Oltre agli Stati Uniti, la Cina sta cercando di colmare il ritardo e pensando alla messa in orbita di una costellazione con oltre 200.000 satelliti, mentre l'Europa, che ha accumulato un notevole ritardo, punta sulla costellazione 'Iris' entro il 2030.

La corsa alle licenze di spettro Il ritmo si intensifica sempre di piu', stimolando l'intero ecosistema e aprendo la via a una nuova generazione di player, anche se la regolamentazione rimane fondamentale. Per poter trasmettere dati dallo Spazio alla Terra, gli operatori satellitari devono disporre di una 'licenza di spettro'.

Queste licenze servono soprattutto a limitare i rischi di interferenze e a gestire la coesistenza tra costellazioni. Il possesso di questa licenza, strettamente regolamentato, e' diventato il pilastro su cui poggia il settore. La scarsita' delle licenze, il cui valore e' in costante aumento, ha scatenato una vera e propria corsa a livello mondiale.

L'unico modo per procurarsele oggi e' l'acquisto. Ed e' cosi' che l'estate scorsa Space X ha acquisito per 17 miliardi di dollari parte delle licenze di spettro dell'americana Echostar.

L'avvento del Direct to Device In quanto investitori nel settore spaziale dal 2021 ci interessiamo oggi all'emergere di una tecnologia che, secondo noi, rappresenta uno dei pilastri dell'industria satellitare e sta ridefinendo in profondita' il mondo delle telecomunicazioni: il Direct-to-Device. Questa tecnologia consente a un semplice smartphone di connettersi a un satellite, senza infrastrutture intermedie. Il principio e' semplice: i satelliti fanno da antenne, rendendo possibile la comunicazione in qualsiasi punto della Terra, soprattutto nelle zone isolate non coperte dalle reti terrestri. Aziende americane come SpaceX, Amazon e AST SpaceMobile si stanno gia' muovendo, lanciando satelliti che operano in orbita bassa, tra i 500 e i 1.200 km di altitudine. Questa vicinanza alla Terra offre un segnale piu' potente, rendendo possibile una connessione diretta con gli smartphone.

Di fronte a una domanda di connettivita' in continua crescita, l'industria satellitare sta diventando un catalizzatore chiave dell'industria spaziale. La sua dinamica ascendente apre opportunita' illimitate agli investitori.

