Spazio: Mimit, approvati da Comitato 45 progetti per un valore di 1,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - Il Comitato per lo sviluppo dell'industria aerospaziale, previsto dalla legge 808/85, ha riconosciuto idonei 45 progetti dei 78 presentati in origine a seguito del bando del giugno 2024, volto a sostenere la ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale legata alla sicurezza nazionale. Il valore delle proposte e' di circa 1,5 miliardi di euro che verranno distribuiti in 5 anni, previa verifica dei risultati progressivamente raggiunti, facendo in massima parte ricorso a risorse gia' a bilancio. E' quanto comunica il Mimit, indicando che l'incontro e' stato presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorita' delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze, degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr e degli esperti del settore.

'La convocazione del Comitato per la valutazione dei progetti in ambito sicurezza nazionale conferma l'impegno del governo a garantire continuita' finanziaria e operativa a questo fondamentale strumento di politica industriale', ha dichiarato Urso.

