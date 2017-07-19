Mutui digitali: entro 2029 saranno 20% del credito immobiliare italiano (studio)

La quota superera' i 13 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Entro il 2029 i mutui digitali in Italia arriveranno a rappresentare il 20% del credito immobiliare, superando i 13 miliardi di euro. Il dato emerge dall'Osservatorio Digital Lending 2025 di Monitor Deloitte, Experian e Cetif. Tra il 2019 e il 2024, i finanziamenti erogati attraverso canali completamente digitali hanno gia' raggiunto 18,8 miliardi, con una crescita media annua del 38%. Nel solo 2024, i mutui erogati in forma digitale sono stati 6,1 miliardi, ai quali si aggiunge il +51% registrato nel primo semestre 2025 rispetto al semestre precedente.

L'offerta resta oggi prevalentemente "phygital" - mista tra quella fisica e digitale -, spiega l'analisi, ma il progressivo ingresso delle principali banche tradizionali nei canali digitali sta accelerando la diffusione dei mutui completamente online. L'innovazione tecnologica spinge il settore anche attraverso modelli di rischio basati sull'intelligenza artificiale, che hanno contribuito a ridurre i tassi di default dall'1,5% del 2020 all'1,2% del 2024. Manuel Pincetti, managing partner di Monitor Deloitte, spiega in una nota che 'il modo di fare banca e' cambiato.

Anche un prodotto come il mutuo, storicamente legato alla presenza fisica in filiale, sta evolvendo e diventando sempre piu' digitale'.

L'Osservatorio prevede inoltre che entro il 2029 oltre il 60% degli utenti utilizzera' assistenti conversazionali basati su AI per effettuare ricerche sui mutui, riducendo il peso dei comparatori tradizionali. Secondo Giulio Mariani, data and AI director di Experian Italia, 'la trasformazione digitale del credito non e' piu' una prospettiva, ma una realta'' e il mutuo digitale 'e' il nuovo paradigma di accesso al credito, fondato su semplicita', velocita' e sicurezza'.

imt-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-12-25 11:13:50 (0215)IMM 5 NNNN