Istat: raddoppia in un anno l'uso dell'AI e coinvolge oltre la meta' delle imprese
'Report' imprese-ict 2025. Ma freno da mancanza competenze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - L'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti registra nell'ultimo anno una crescita particolarmente significativa, dall'8,2% del 2024 al 16,4% del 2025 (era il 5,0% nel 2023). Lo rileva l'Istat con il 'report' imprese e ict 2025.
La mancanza di competenze adeguate, emerge inoltre dal rapporto, frena l'adozione dell'intelligenza artificiale in quasi il 60% delle aziende che hanno valutato ma poi non realizzato investimenti in AI. Mentre l'utilizzo di software gestionali cresce di circa 7 punti percentuali rispetto al 2023 raggiungendo nel 2025 il 56,0% delle imprese con almeno 10 addetti.
Aumentano, nello stesso tempo, al 68,1% le imprese che nel 2025 acquistano servizi di cloud computing di livello intermedio o avanzato. Nell'ultimo biennio, inoltre, le imprese che hanno svolto analisi dei dati avvalendosi di personale interno o di organizzazioni esterne, passano dal 26,6% al 42,7 per cento.
La rilevazione dell'Istituto indica, inoltre, al 20,1% la uota di imprese con almeno 10 addetti che ha effettuato vendite online nell'anno precedente; al 79,5% la quota di Pmi con un livello 'base' di digitalizzazione (almeno quattro attivita' digitali su 12), mentre il 37,3% ha livelli alti (almeno sette attivita' su 12); al 47,3% la quota di imprese che ha valutato ma poi non realizzato investimenti in AI per mancanza di chiarezza sulle conseguenze legali.
