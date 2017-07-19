E20: Eurostat, +0,8% produzione industriale ad ottobre -2-
Italia -1% su mese, -0,3% su anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Per l'Italia Eurostat segnala ad ottobre un -1% su mese e -0,3% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nell'area dell'euro, in particolare, la produzione industriale ottobre su settembre vede un aumento dello 0,3% per i beni intermedi, dell'1,1% per l'energia, dello 0,5% per i beni strumentali, del 2,0% per i beni di consumo durevoli, dell'1,2% per i beni di consumo non durevoli. Nella Ue e' aumentata dello 0,3% per i beni intermedi, dell'1,0% per l'energia, dello 0,5% per i beni strumentali, dell'1,8% per i beni di consumo durevoli, mentre e' diminuita dello 0,3% per i beni di consumo non durevoli.
